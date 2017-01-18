Turhallı Gençler Avrupa Yolcusu

Tokat'ın Turhal ilçesinde 18-30 yaş arası 30 genç Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gidecek.



Turhal Özel İdare Müdürlüğü tarafından hazırlanan Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında Yunanistan (Atina), Gürcistan (Ozurgeti), Makedonya (Kavadarci-Struga) ve İsveç'e (Helsinborg) gidecek olan gençler İlçe Özel Müdürü Nazif Yılmaz ile birlikte Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette gençler bir süre sohbet eden Kaymakam Üçer, 18-30 yaş arası 30 gencin bu proje kapsamında hiçbir ücret ödemeden yurt dışına gideceklerini ve Avrupa Gönüllü Hizmeti'nden faydalanacaklarını ifade ederek, "Bu proje gençlerimizin sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllü hizmetlere katılımını destekleyerek kültürler arası diyaloğun gelişimini sağlamaktadır. İlçemizdeki gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak olan bu projeye emeği geçenleri kutluyorum" dedi.



Kaymakam Üçer'den köy ziyaretleri



Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal'da göreve başlamasından sonra ilk köy ziyaretini Yenisu köyüne yaptı. Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Jandarma Komutanı Gültekin Çolak, İlçe Özel İdare Müdürü Nazif Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Muammer Gürçay ile birlikte Yenisu köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Köy Muhtarı Ali Güneş ve köylülerle sohbet eden Kaymakam Üçer, istek ve şikayetlerini dinledi. Kaymakam Üçer, daha sonra Yenisu İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. - TOKAT