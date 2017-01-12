Turgutlu'nun Büyük Projesinde Geri Sayım Başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesine kazandırılacak olan Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde onay beklediğini, birkaç gün içinde olumlu bir sonuçla dönmeyi beklediklerini söyledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'daki trafik sorununa çözüm oluşturacak Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi için geri sayıma başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir-Ankara karayolu Turgutlu (Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi İşi) kent geçişinde bulunan sinyalize 2 adet kavşağın projesinin Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmak için beklediğini, birkaç gün içinde olumlu bir sonuç alınacağını aktardı.



Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağının altını çizen Başkan Cengiz Ergün, "İlçemizdeki trafik akışını rahatlatacak ve vatandaşlarımızın güven içerisinde ulaşımlarını sağlayacak kavşak projelerimizde geri sayım başladığının bilinmesini isterim. Trafik açısından güvensiz olan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan bölgeler için planladığımız kavşakların Karayolları Genel Müdürlüğü'nden onaylarının alınması için adeta saat sayıyoruz. Şimdiden Turgutlu'muza hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA