Tümsiad Trabzon Şube Başkanı Atmaca Açıklaması

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, ticari araçlara getirilen ÖTV muafiyetinin yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, "Uygulamanın başlamasının ardından lüks araçlar boy göstermeye başladı" dedi.



Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından vatandaşların lüks araçlara ilgi gösterdiğini dile getiren TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, uygulamadaki bazı eksikliklerin düzeltilmesinin gerektiğini kaydetti. Atmaca, "Hükümetin ÖTV düzenlemesi ile ticari araçların yenilenmesi konusundaki girişim güzel bir çalışmadır. Ancak uygulamada bazı eksikliklerin düzeltilmesi çok önem arz etmektedir. Uygulama 1600 cc motor hacmine kadar olan tüm araçlara uygulanmaktadır. Bu uygulama ile satılan araçların ekseriyetle ithal lüks araçlar olmaktadır. Bu uygulama ithala araç satışını artırdığı gibi cari açığı da artıracaktır. Üzülerek söylemek istiyorum ki ithal araçların satışı ithalatçı ve yurt dışında ki üreticinin kazancı haricinde ülke ekonomimize istihdama bir katkısı yoktur. Uygulamanın acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Ticari araçlarda ÖTV indirimi yerli üretim veya yerli montaj araçlarda uygulanması gerekmektedir. Bu yolla yerli üretim desteklenmeli, cari açığa ve istihdama katkı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON