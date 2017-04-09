Tüm Aksiyonlarımızı Dynamics 365 ile Dijital Platforma Taşıdık'

Wice TV'ye konuşan INNTHEBOX Satış Direktörü Cenk Karaduman, INNTHEBOX'ın Microsoft Dynamics 365 ile Multinet'e nasıl bir hizmet sunduklarını anlattı.



2004'ten beri hizmet veren ve çalışkan bir ekibe sahip olan INNTHEBOX'ın aynı zamanda Microsoft Gold Managed partneri olduğunu belirten INNTHEBOX Satış Direktörü Cenk Karaduman, Dynamics 365 ile Multinet'e verdikleri hizmeti şöyle özetledi: "Multinet aslında bizim için çok farklı bir proje oldu. Saha satış ekiplerinin, tüm aktivitelerini ve tüm aksiyonlarını dijital platforma Dynamics 365 üzerine taşıdığımız bir süreç oldu. Burada bizim en önemli aktivitemiz, tüm bu saha satış ekiplerinin aktivitelerinin tek bir yerden yönetilmesi, GPRlerinin belirlenmesi ve doğru bir şekilde raporlanması oldu. Dynamics 365'in esnekliği ve yazılım gerektirmeden tüm süreçleri basitçe kurgulayabilmemiz bizim için çok büyük avantaj oldu. Bundan sonraki süreçte de en önemli kısım, bütün marketing ve operasyonun CRM üzerinden yönetilmesi oldu." dedi.