Tuik'in Kanser Açıklaması Hakkari'de Sevinçle Karşılandı

TUİK'in kanser açıklaması Hakkari'de sevinçle karşılandı

Kanser düşmanı uçkun tezgahlardaki yerini aldı



HAKKARİ - Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerine göre iyi huylu ve kötü huylu tümör kanserinin şehirler arasında en düşük ilin Hakkari olması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

TÜİK'in 2016 verilerine göre iyi huylu ve kötü huylu tümör kanserinin en düşük ilin Hakkari olduğunu açıklaması kentte sevinçle karşılanırken vatandaşlar, bunu uçkun veya halk arasında yayla muzu olarak bilinen bitkiye bağladı. Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tüketilen uçkunun, özellikle kanser, sarılık, şeker, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği iddia ediliyor. İlkbaharla birlikte yüksek dağlardan topladıkları uçkunları satışa getiren Ömer Erkaya isimli genç, TÜİK'in yaptığı açıklamayı sevindirici bulduğunu belirterek, uçkunun bunda etkisinin çok olduğunu söyledi. Erkaya, "Biz bu uçkunları yüksek kesimlerde topluyoruz. Tehlikeli ve zor bir ortamda topluyoruz. TÜİK'in dün yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kanserin en düşük ilin Hakkari olması bizleri çok sevindirdi. Biz bu hastalığın ilacını uçkun olarak biliyoruz. Uçkun sadece kansere değil şeker, sarılık, tansiyon ve mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Topladığımız uçkunları kargoyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi batı illerinde de satmak için gönderiyoruz. Tabi aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise; TÜİK'in dün yaptığı açıklamanın Hakkari halkı için sevindirici bir açıklama olduğunu söylediler. Vatandaşlar, "Kanser ölümleri ülkemizde oldukça yaygınlaşmış durumda. Her yıl binlerce insanımızı bu hastalıktan kaybediyoruz. TÜİK'in dünkü açıklamasında 2016 yılında 80 bin 577 kişinin tümör kanserinden öldüğünü açıkladı. Tabi bu bizi üzdü. Hakkari halkı olarak çok uçkun tüketiyoruz. Batıda uçkun ismini dahi duymayanlar var. Yetkililerin uçkunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Duyduğumuz kadarıyla bilim adamları şuan üzerinde çalışmalar yapıyor. Ülkemize ait bir bitki bizim sahip çıkmamız gerek. Bunun batı illerine de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Batıda ki kardeşlerimizin ölmesini istemiyoruz" şeklinde konuştular.