Trump'ın Karşı Çıktığı İran'la Nükleer Anlaşmanın Akıbeti Merak Konusu





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın karşı çıktığı anlaşmaların akıbeti merak ediliyor. Bunlardan biri de İran'la yapılan nükleer anlaşma.



Trump "en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirdiği İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmayı feshetmek istediğini söylüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise böyle bir şeyin olacağını düşünmüyor: "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili açıklamaları ağırlıklı olarak sözlerden ibaret. Beyaz Saray'a girdiğinde pratikte böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum çünkü bu ikili bir anlaşma değil ve bunu beğenip beğenmediğini söylemek de ona düşmez."



Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de Trump yönetiminin Obama döneminin diplomatik başarılarına zarar vermesini beklemediğini belirtti: "Bahse girerim ki bizimle müzakerelerde bulunan tüm dostlarımız ve müttefiklerimiz bir araya gelir ve Rusya, Çin, Almanya, Fransa ve İngiltere; "Bu güzel bir anlaşma, bunu sürdüreceğiz" der. İran ve dünyanın geri kalanı da sürdürür ve biz kendimizi aykırı kişi haline getirmiş oluruz. Böyle bir şey yaparsak kendi güvenilirliğimizi onarılmaz bir şekilde yaralamış olacağız."



Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Ortadoğu'da nasıl bir denklem kuracağını önümüzdeki günler gösterecek.



Auteur: euronews-tr



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