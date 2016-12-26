Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: "Taraftar sağduyulu ve doğru bir duruş sergiledi"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: "İlk yarıyı iyi bir şekilde tamamladık"



"Bu ülkede çalışıyorum diye söylemiyorum ama Türkiye ligi güçlü ve çekişmeli bir lig"



Tolga SAĞLAM/TRABZON,



Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe maçındaki sağduyulu davranışları nedeniyle taraftarlara teşekkür ederken, devre arası yapacakları takviyelerle Trabzonspor'u iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.



YANAL: TARAFTAR SAĞDUYULU VE DOĞRU BİR DURUŞ SERGİLEDİ



Fenerbahçe karşısında oyunun kırılma noktasının 2'nci gol olduğunu ifade eden Yanal, "Oyunun başından 27'nci dakikaya kadar oyun bizim kontrolümüzdeydi. Bence oyunun kırılma noktası penaltı ve 1-0 geriye düşmek gibi görülse de esas kırılma noktası 2'inci yediğimiz golden sonrasıydı. Bu golden sonra takımın motivasyon, oyunu çevirme gücü tükendi. Fenerbahçe önemli hücum gücü olan bir takım. 10 kişi kalıp 2-0 geriye düşmenin oldukça problemli olacağının kanaatindeydim. Zaman zaman olsa da direncimizi gösterdik. Sonuç olarak rakibimizin gerisinde kaldık ama Trabzon uzun zamandan sonra ilk defa sağduyulu ve doğru bir duruş sergiledi. Ülkemizin bu sıkıntılı döneminde sağduyunun karşılığını vermişlerdir. Elbette ki takımı beğenmeyip protesto edebilirler, ama bugün sağlıklı bir maç tamamladık. Bu anlamda taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"



Trabzonspor'un geleceği için hamleleri doğru şekilde yapmak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, şunları söyledi;



"Zamana ihtiyacımız var. Kolay değil. Çünkü çok meşakkatli ve problemli bir yolcuktan geliyoruz. Bugün belki 10 kişi olmayıp 11'e 11 tamamlasak oyunun şekli ve maçın sonucu böyle olmayabilirdi. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."



"FUTBOLU KONUŞMALIYIZ"



Futbolu konuşmaya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yanal, şöyle devam etti;



"Hakemleri konuşmak ortamı germekten başka bir kazanç sağlamayacak. Penaltıydı, değildi, faul yapıldı gibi ortaya çıkarılacak çok şey var. Bunları konuşmaktan çok bizim de kendimizi sorgulamamız gereken taraf var. Futbolun içerisinde kalıp biraz daha futbolu konuşursak doğru yapmış oluruz. Futbolu konuşmaya ihtiyacımız var. Nerede ne yapmalıyız onu konuşup, onun doğru hamlelerini yapmalıyız. Trabzonspor'un sıradan hamlelerle zirve yarışında olamayacağı çok açık ve net. Sezon başından bu yana bunun güçlüklerini galipken de mağlupken de anlatmaya çalıştık. Transfer dönemine başladık. Alacağımız oyuncular hem mali hem de performans anlamında Trabzonspor'un hedeflerine uygun olmalı."



"SONUÇLANAN TRANSFER YOK"



Antalyasporlu oyuncu Eto'o ve diğer transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da cevaplayan Yanal, şunları dedi;



"Transferde birçok isim konuşuluyor. Trabzonspor hem ekonomik hem de geleceği için doğru oyuncular almalı. Bir an önce takım kurulabilmesi için doğru hamlelere ihtiyacımız var. Şu anda biten bir transfer olduğunu söyleyemem."



"VİDEO UYGULAMASI FUTBOLUN DOĞASINA AYKIRI"



Video hakem uygulamasıyla ilgili de görüşlerini bildiren Yanal, bu konuda şunları söyledi:



"Video uygulamasına, oyunun durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol iklimini kirletmemeliyiz. Saha içinde mücadele etmeliyiz. Saha dışında kural dışı mücadeleden vazgeçmeliyiz. Bu bir oyun ve eğlence. Bunu kabul edip daha da geliştirmeliyiz. Müşteri profilini değiştirmeliyiz. Bu hepimizin görevi. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi gibi bir takım küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı buluyorum."



FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ ADVOCAAT: İLK YARIYI İYİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ise ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladıklarına inandığını belirterek, şöyle konuştu;



"Son 14 maça bakıldığında çok iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Ama hala ilk 3 maçımızda kaybettiğimiz puanları geri almak için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Avrupa'da grubumuzu Feyenoord ve Manchester United'ın önünde ilk sırada tamamladık. Oyuncularımın ilk yarıda gösterdikleri görüntüden dolayı memnunum. Bugün de çok önemli galibiyet aldık. Zorlu bir deplasman maçında takımım gerçekten iyi bir görüntü sergileyerek önemli bir galibiyet elde ettik."



Advocaat, Ben Arfa'nın transferine ilişkin bir soruya, "Çok fazla isim okuyorum. Buradaki tek nokta neye ihtiyacımız var, neler bizim için uygun, kimler buraya gelmek istiyor. Bu noktaları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Oyuncularla ilgili konuşmak zor. Ben sizi getirmek istiyorumdur buraya ama belki siz gelmek istemiyorsunuzdur" şeklinde yanıt verdi.



"EN FAZLA GOL ATAN TAKIMIZ"



Hollandalı çalıştırıcı, takımın eleştirildiği şeklindeki sorusu üzerine de şunları dedi;



"Biz ligin ilk yarısında en fazla gol atan takımız. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz. En az gol yiyen takımlardan biriyiz. Sadece ilk 3 maçta iyi değildik, ama o maçlarda da iyi oynayan taraf bizdik. Ondan sonraki skorlara bakıyorsunuz nasıl oluyor da iyi iş yapmadığımızı söyleyebiliyorsunuz. Avrupa'da grubu iyi bitirdik. Nasıl oluyor da böyle bir ilk yarı iyi değil diyebiliyorsunuz. Evet geliştirebileceğimiz taraflarımız da var."



Advocaat, Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede 11'e 11 oynarken de daha iyi oynayan taraf olduklarını, rakiplerinin 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını söyledi.



"TÜRKİYE LİGİ GÜÇLÜ VE ÇEKİŞMELİ"



Türkiye ligiyle ilgili düşüncelerini aktaran deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı;



"Bu ülkede çalışıyorum diye söylemiyorum ama Türkiye ligi güçlü ve çekişmeli bir lig. Hollanda'da bazen kendi sahanızda maçın kolay olacağını doğrudan düşünebilirsiniz. Burada kolay maç yok. Son sıralardaki Adanaspor'a bakıyorsunuz iyi oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Bu durum lig için iyi görüntü ortaya çıkarıyor. Bu akşam dolu statta, harika atmosferde oynadık. Böyle taraftarların olması insanların görmek istediklerini görmesi açısında önemli. Aynı zamanda 3 takım da Avrupa'da yoluna devam ediyor."



Hollandalı teknik adam video hakem uygulamasıyla ilgili olarak ise, "Katkısı olabilecek her şey iyi olur. Çünkü hakem olmak zor bir iş" diyerek açıklamalarını noktaladı.



TESİSLERDE TAKIMA TEPKİ



Maçın ardından Trabzonspor kafilesine tepki göstermek isteyen bir kişi, aracıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne girmeye çalıştı. Alkollü olduğu belirlenen şahıs, polis ekiplerince uzaklaştırılırken, hakkında alkollü araç kullanması nedeniyle cezai işlem yapıldı.



FENERBAHÇE İSTANBUL'A GİTTİ



Bu arada maçın ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, özel uçakla İstanbul'a gitti.



Görüntü Dökümü:



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-Maç sonu açıklamalar