Trabzonspor'da İki Yeni Transfer Tamam!

Devre arası transfer döneminde kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Trabzonspor'da ilk imzalar an meselesi.

Bordo mavili ekip ilk takviyelerini savunmaya yaparken sağ bek Joao Pereira ve sol bek Emmaneul Mas'la anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Son olarak Sporting Lisbon forması giyen 32 yaşındaki Joao Pereira ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan bordo mavili kulüp, oyuncuyu sağlık kontrolünden de geçirdi. Benfica ve Valencia gibi takımlarda da oynayan Pereira, 40 kez Portekiz milli takımının formasını giydi.

Sol bek pozisyonunda Luis İbanez'den beklediği verimi alamayan Trabzonspor'un, bu pozisyon için bir diğer Arjantinli Emmanuel Mas'la da 2.5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Her iki oyuncuyla da imzaların atılmasının çok yakın olduğu ifade edilirken, Pereira ve Mas'ın 2 Ocak'ta başlayacak Belek kampına dahil olacakları belirtildi.

Stoper transferinde Serdar Taşçı ismi üzerinde yoğunlaşan bordo mavili yönetimin, oyuncuyu İstanbul'a davet ederek detaylı bir sağlık kontrolünden geçirmeyi istediği ifade edildi. Sağlık kontrolünün ardından bir kez daha tecrübeli oyuncuyla masaya oturacak yönetimin transferi bitirmeyi amaçladığı gelen haberler arasında.

Devre arasında ligi bilen ve adaptasyon sorunu çekmeyecek bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı amaçlayan Trabzonspor'da bu mevkii için tüm yollar Hugo Rodallega'ya çıkıyor. Bordo mavili yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kolombiyalı golcüyü devre arasında kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

Öte yandan Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mehmet Ekici'yi devre arasında satabileceği öğrenildi. Mehmet Ekici'nin sözleşme uzatma konusunda çekimser kalmasının ardından yönetimin, 26 yaşındaki oyuncu için devre arasında gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi. Bordo mavililerin Mehmet Ekici planında sezon sonunda oyuncunun bonservissiz gitmesindense devre arasında kulübe gelir sağlayarak gitmesi görüşünde olduğu öğrenildi. LİG TV