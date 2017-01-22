Trabzon'da Nefes Kredisi'ne 6 Milyon Liralık Ek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, KOBİ'ler için Nefes Kredisi projesi kapsamında bugüne kadar 18 milyon lira kredi dağıtılan Trabzon'da, 6 milyon lira daha ek kredi kullandırılacağını söyledi.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Bu proje kapsamında aylık yüzde 0,83, yıllık yüzde 9,90 oranında faizle, 1 yıllık vadeyle KOBİ'lere toplam 5 milyar lira kredi sağlanacak. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış olduk. KOBİ'ler yüzde 15 -18 arasında faizle kredi kullanıyor, faiz baskısından nefes alamıyordu. KOBİ'lere yıllık faizi yüzde 10'un altında kredi kullandırarak nefes almalarına katkı sağlıyoruz" dedi.



Trabzon'a 6 Milyon liralık ek kredi



Başkan Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi kapsamında Trabzon'da bugüne kadar 18 milyon liralık kredi kullandırıldığını, 6 milyon lira daha ek kredi kullandırılacağını belirterek, "Talebin sürmesi halinde toplam kredi miktarı artırılabilinir" diye konuştu. - TRABZON