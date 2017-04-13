Tiski, 9 İlçede 10 Ayrı Yatırıma Daha Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı oturumları devam ediyor.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Trabzon'un 9 ayrı ilçesinde TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 10 ayrı içme suyu, atıksu ve kanalizasyon yatırımları için finansman temini amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na oy birliği ile yetki verildi.



Başkan Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede TİSKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ivedilikle devam ettiğini ifade ederek, "Tamamladığımız ve sürdürdüğümüz yatırımların yanı sıra 2017 yılı yatırım programımızda olan projelerimizi de teker teker sahaya tatbik ediyoruz. Bugün finansman temini amacıyla görevlendirildiğimiz bu projelerimizin tümünü yakın zamanda ihale etmiş ve çalışmalara başlamış olacağız. Trabzon'umuza hayırlı olsun" dedi.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nde finansman temini için karar alınan ve 2017 yılı içinde yapımına başlanılacak olan projeler şunlar:



"Ortahisar İlçesi Çamoba-Beştaş Mahalleleri Atıksu Ana Kolektör İnşaatı (1 milyon 281 bin 112 TL), Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi Gökçebel Mevkii Kanalizasyon İnşaatı (2 milyon 384 bin 578 TL), Çaykara İlçesi Köknar Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı (1 milyon 260 bin 916 TL), Vakfıkebir İlçesi Tarlacık-Ballı Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı (1 milyon 790 bin 157 TL), Hayrat İlçesi Köyceğiz Mahallesi İçme Suyu İnşaatı (731 bin 83 TL), Hayrat İlçesi Dağönü Mahallesi Grup İçme Suyu İnşaatı (2 milyon 592 bin 223 TL), Akçaabat ilçesi Yeniköy-Salacık Mahallesi Terfili İçme Suyu İnşaatı (785 bin TL) Araklı ilçesi Karatepe-Hasköy-Birlik-Pervane Grup İçme Suyu İnşaatı (2 milyon 300 bin TL) Yomra İlçesi Yenice Mahallesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı (715 bin TL) Şalpazarı İlçesi Sisdağı Terfili İçme Suyu İnşaatı (415 bin TL)"



Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı üçüncü toplantısında ayrıca TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Düzköy ilçesi Aykut İçme Suyu İnşaatının tamamlanması için amacıyla finansman temini için de Başkan Gümrükçüoğlu yetkilendirildi. - TRABZON