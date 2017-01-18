Tim/büyükekşi: 2016'da Türkiye'nin Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi

– Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında "çok büyük zorluklara göğüs gerdiğini", "2016'da Türkiye'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi" sözleriyle anlattı.



Büyükekşi, 2017'yi ihracatta atılım yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.





TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dr. Bekir Arslan, Prof. Dr. Nazım Ekren ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile birlikte düzenlediği toplantıda TİM açısından 2016 yılını değerlendirdi ve 2017 yılı hedeflerini açıkladı.

Türkiye açısından "ana resmi" görebilmek için 2016 yılını küresel açıdan ele aldığını söyleyen Büyükekşi, dünyadaki büyümenin 2009 yılı dışında "son 15 yılın en düşük düzeyine" geldiğini söyledi.

ABD'nin, faiz artırımları ve Trump'ın başkan seçilmesi gibi sürprizler yaptığını, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı aldığını, petrol ve emtia fiyatlarının son çeyreğe kadar çok düşük kaldığını dile getiren Büyükekşi, dünya ticaretinin 2016 yılının ilk 10 ayında yüzde 4 azaldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin bu tabloda çok küçük bir ihracat düşüşüyle yer aldığını vurgulayan Büyükekşi, "2016'da ihracatımızda yine üç rekora imza attık. Bunlardan ilki; 2015'te yüzde 0.87 olan ihracatımızın dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 0.89'a çıkarak rekor kırdı. 2023 hedefimiz ise dünya ticareti ne kadar olursa olsun bu oranı yüzde 1.5'e çıkarmak. İkincisi, ihracatımızın AB ithalatından aldığı 2015'te yüzde 1.21 olan pay yüzde 1.28'e çıkarak şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Üçüncüsü de ihracatımızın dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin ithalatından aldığı pay ise yüzde 0.29'a ulaştı. Bu oran da şu ana kadar ki en yüksek seviye" dedi.

2016'da Türkiye'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi

Mehmet Büyükekşi, 2016 yılında yurtiçinde yaşananları anlatırken 26 büyük terör olayının meydana geldiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını ve bu olaylarda çok sayıda asker, polis ve vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bütün bunlardan sonra turizm gelirlerinde yüzde 30 azalma olduğunu ekonominin 27 çeyrekten sonra yüzde 1.8 daraldığını, Merkez Bankası'nın 7 kez faiz indirimine gittiğini ve üst bant ile politika fazini artırmak zorunda kaldığını anlatan Büyükekşi, "2016 yılında Türkiye'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi" diyerek kayıpları şöyle sıraladı:

"Petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş, ihracat fiyatlarımızda gerilemeye sebep oldu. Yıl genelinde, bu gerilemeden kaynaklı ihracat kaybımız 3.5 milyar dolar oldu. Çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılar, Rusya ile yaşadığımız krizin yanı sıra Irak, Suriye ve Libya'da yaşanan çatışmalar da ihracatımızın düşmesine sebep oldu. Bu ülkelere ihracatımız toplamda 4.1 milyar dolar düşüş gösterdi. Türk Lirası ve sterlinin dolara karşı değer kaybetmesi de ihracatımızı etkileyen bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Doların değer kazanması yaptığımız ticaretin dolar karşılığının azalmasına sebep oldu. Yani, parite kaynaklı toplam kaybımız ise 1.5 milyar dolar oldu. Bizlerden kaynaklanmayan tüm bu etkiler sebebiyle ihracatımızdaki toplam kayıp: tam 9.1 milyar dolar. Bu kayıplar olmasaydı 2016 yılı ihracatımız yüzde 5.5 artarak 151.7 milyar dolara çıkacaktı."

Büyükekşi her şeye rağmen miktar bazında ihracatın yüzde 4.1 artarak 104 milyon ton ile rekor kırdığını dile getirerek, "2016 yılı ihracatımıza sektörel olarak baktığımızda, otomotiv sektörünün 23.9 milyar dolar ile zirvede olduğunu görüyoruz. Bu sektörü 17 milyar dolar ile hazır giyim ve 13,9 milyar dolar ile kimyevi maddeler sektörü takip etti. İhracatını en fazla artıran sektörlerimize baktığımızda yine birinci sırada yüzde 12.9 artış ile otomotiv sektörünü görüyoruz. En fazla kayıp ise yüzde 9.5'lik daralma ile kimyevi maddeler sektörümüzde görüldü" diye konuştu.

TİM'in ihracata katkıları

Mehmet Büyükekşi, 2016 yılında TİM olarak ihracatı kalıcı ve sürekli olarak artırabilmek için çok çalıştıklarını toplantılar, inovasyon haftası, tasarım haftası, İhracat Zirvesi düzenlediklerini anlattı.

«İlk 500» firmayı belirlediklerini, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulması projelerini yürüttüklerini, 10 İl 10 Ülke etkinliği yaptıklarını, TİM-TEB Girişim Evlerinin sayısını artırdıklarını, 30 ülkeye Ticaret Heyeti götürdüklerini dile getiren Büyükekşi, "Tüm bunlar ışığında, 2017 yılından beklentilerimizi de sizlerle paylaşmak isterim. Hepiniz biliyorsunuz… Biz 2017 yılını ihracatımızda atılım yılı olarak ilan ettik. Çünkü; Petrol ve emtia fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ihracat fiyatlarımız tekrar artışa geçecek. Rusya ve Irak gibi çevre ülkelerle yaşadığımız sorunların çözülmesi ile birlikte bu ülkelere olan kayıplarımızı telafi edeceğiz. Petrol ihracatçısı ülkelerin toparlanması ile birlikte bu ülkelere olan ihracatımız canlanacak" dedi.

2017 bütçesinde ihracat desteklerinin 3 milyar liraya çıkarıldığını, yaklaşık 15 bin ihracatçıya Yeşil Pasaport verileceğini, ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılacağını, Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ'lere yüzde 85, ihracatçılara Eximbank kanalı ile yüzde 100'e kadar kefalet sağlanacağını kaydeden Büyükekşi,

2017'de OVP hedefi olan 153.3 milyar doları aşarak 155 milyar dolara ulaşacaklarını dile getirdi.

Büyükekşi, 2017 yapılacakları anlatırken TİM olarak da TİM-TEB Girişim Evlerini açmayı sürdüreceklerini, Türkiye İnovasyon Haftası ve İkinci Türkiye Tasarım Haftası ile İhracat Zirvesi etkinliği düzenleyeceklerini, Türk Ticaret Merkezleri açacaklarını Türk İhraç Ürünleri Marka Algı Araştırması yapacaklarını açıkladı.

Büyükekşi, 42 ülkeye Ticaret Heyeti götüreceklerini belirterek, "Türkiye imaj kampanyası ile Ekonomimizin dimdik ayakta durduğunu, irademizin ve devletimizin daha da güçlü olduğunu kanıtlayacağız Bunun için 16 dünya devi firma yöneticisi ile gerçekleştirdiğimiz çekimler hedef ülkede yayınlanacak" diye ekledi.

- İstanbul