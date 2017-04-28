THY ile Copa Airlines Arasında Ortak Uçuş Anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ve Panama'nın ulusal havayolu şirketi Copa Airlines, Avrupa ile Latin Amerika arasında ortak uçuşlara başlıyor. Kod paylaşımı anlaşması sayesinde yolcular, dünyanın birçok noktasında daha geniş bir uçuş ağı sayesinde kesintisiz bağlantıdan faydalanabilecek.



Dünyanın en yaygın havayolu ağına sahip Star İttifakı'na üye Copa Airlines ile bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, ortak bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda Copa'nın Panama'daki transfer merkezi Panama City ile THY'nin dünyaya açılan ağ kapsamı sayesinde, İstanbul üzerinden sağlayacak bağlantı uçuşları sayesinde yolcularına daha fazla ve daha konforlu uçuş seçeneği sunacak bir kod paylaşımının anlaşması sağlandı.



Daha çok noktaya ulaşım imkanı sunulacak



Anlaşma çerçevesinde Copa Airlines'ın stratejik merkezi Panama City, İstanbul'dan gelen yolculara bölgenin önemli şehirleri de dahil olmak üzere Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de 74 destinasyona hızlı ve etkili bir biçimde bağlantı sağlayacak. Ayrıca, bu kod paylaşımı anlaşması ile Latin Amerikalı yolculara THY'nin Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan benzersiz konumlu transfer merkezi İstanbul üzerinden Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu'ya daha fazla ulaşım seçeneği sağlanacak.



Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Copa Airlines CEO'su Pedro Heilbron, "Copa Airlines ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan bu anlaşma, Latin Amerika ile İstanbul ve diğer Avrupa destinasyonları arasındaki bağlantının güçlenmesine katkıda bulunacağı için büyük önem taşımakta. Her iki yarımküredeki yolcular, sunulan birinci sınıf hizmetlerden ve partner havayollarının transfer merkezleri üzerinden gerçekleştirecekleri konforlu bağlantı uçuşlarından yararlanabilecekler" şeklinde görüş bildirdi.



Güney Amerika'nın birçok noktasına ulaşım imkanı



Anlaşmanın ilk aşamasında THY, Copa Airlines'ın Panama City'deki transfer merkezi üzerinden Panama'da David şehrine; Brezilya'da Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus, Belo Horizonte ve Sao Paulo'ya; Dominik Cumhuriyeti'nde Santo Domingo ve Punta Cana'ya; Ekvador'da Guayaquil ve Quito'ya; ayrıca El Salvador'da San Salvador; Paraguay'da Asuncion ve Peru'da Lima'ya düzenlediği seferlerde uygulanacak kod paylaşımı sayesinde satış yapabilecek. Öte yandan Copa Airlines ise, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Panama City arasında düzenlediği seferlerde kod paylaşımı yapabilecek.



Bir sonraki aşamada ise, bölgedeki diğer ülkelerin sivil havacılık makamlarından gerekli onayların alınması akabinde Türk Hava Yolları, Copa'nın Meksika'da Mexico City, Cancun ve Guadalajara seferlerinde; Nikaragua'da Managua; Kosta Rika'da San Jose ve yine Uruguay'da Montevideo seferlerinde de kod paylaşarak bölgedeki ortak uçuş ağını ve etkinliğini artırabilecek.



Yolcular kıtanın dört bir yanına seyahat edebilecek



Söz konusu işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, "Copa Airlines ile Star İttifakı üyesi iki havayolu olarak ticari ilişkilerimizi geliştirecek, aynı zamanda tarafların geniş uçuş ağları sayesinde yolculara eşsiz seyahat imkanı sağlayacak bir kod paylaşımı işbirliğine imza atmak bizim için memnuniyet verici. Özellikle konumuyla benzersiz bir örnek teşkil eden transfer merkezimiz İstanbul'dan Panama City'ye düzenlemekte olduğumuz seferler vasıtasıyla yolcularımız, bölgenin önemli transfer merkezlerinden biri olan Panama City üzerinden Copa Airlines'ın kıtanın dört bir yanında ulaştığı noktalara seyahat etmekten büyük keyif alacaklar" dedi.



Her iki havayolunun uçuş ağını ve kıtalar arası bağlantılarını genişletecek bu anlaşma ile ayrıca, Türkiye ve Panama arasındaki mevcut turizm ve ticari kalkınma imkanları daha da geliştirilmiş olacak. - İSTANBUL