Tes-İş'ten Sgk Müdürü Yılmaz'a Ziyaret

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın ve yönetim kurulu üyeleri SGK Aydın İl Müdürlüğü'ne yeni atanan Zeynep Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Kurumun yeni binasına taşınması nedeniyle iki ziyareti bir arada gerçekleştiren Tes-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın sendika olarak İş-Kur Binası'nın SGK'nın yeni binasına taşınmasına sıcak bakmadıklarını belirterek "İş-Kur Binası'nın SGK'nın yeni binasına değil boşalan eski binasına taşınmasını istiyoruz" dedi.



Sendika olarak binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirten Tes-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, kuruma yeni atanan Zeynep Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini sunarak "Aydın emekli şehri olmasının yanında binlerce çalışanı ile SGK'dan hizmet alıyor. İş yoğunluğu arasında çalışanlarımıza gerek emeklilik işlemlerinde gerekse rapor aldıkları durumlarda sunduğunuz hizmetlerden ve karşılaştıkları zorluklarda yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" diyerek içinde bulunduğumuz bilişim çağında bazı işlemlerin daha hızlı yerine getirilebilmesi adına her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.



"Aynı Bina'da İki Kurum Olmasın"



Tes-İş Sendikası Aydın Şubesi olarak SGK için yapılan binaya İş-Kur İl Müdürlüğü'nün de taşınacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Başkan Mustafa Aydın, "Sürekli taşınmalar ve adres değişiklikleri hizmet verenleri sıkıntıya soktuğu gibi hizmeti alanlara da zora düşürüyor. Hem şehrin durumu hem de hizmet kalitesinin artması bakımından İş-Kur Aydın İl Müdürülüğü'nün SGK'nın şu anda hizmet verdiği binaya değil Hükümet Bulvarı'ndaki boşalan SGK binasına taşınmasının daha faydalı olacağı görüşündeyiz. Bu yönde yetkililerin yanında milletvekillerimizden de destek bekliyoruz" diye konuştu.



Tes-İŞ Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. - AYDIN