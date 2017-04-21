Terörle Mücadele Operasyonları

Güvenlik güçlerince Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis'te son bir hafta içinde yürütülen operasyonlarda 45 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, ülke ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen azimli ve kararlı mücadele, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve burada terör nedeniyle göç edenlerin dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetler sürüyor.



Bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars bölgelerini teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlar aralıksız devam ediyor.



Şırnak'ın Beytüşşebap, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'ın Lice, Batman'ın Sason, Mardin'in Dargeçit ve Bitli'in merkez bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi. Bu operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verildi.



Operasyonlarda, 13 piyade tüfeği, 5 tabanca, 17 el bombası, birer makineli tüfek, lav silahı ve bomba atar ele geçirildi. Bulunan 34 el yapımı patlayıcı imha edildi. Bin 250 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddeye el konuldu.



Teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 8 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. İkiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 araç ele geçirildi. Bu sayede bölücü terör örgütünün bölgede yapmayı planladıkları hain saldırılar bertaraf edildi.



9 bin 950 kilogram toz esrar ele geçirildi



Terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 9 bin 950 kilogram toz esrar, 650 kilogram kubar esrar, 12,5 kilogram uyuşturucu ve 55 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 bin 983 kişi yakalandı.



Operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



- "2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altında"



TSK, terörle mücadelede geçen yıl kazandığı tempoyu 2017'de de muhafaza etmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürdü.



Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla Suriye kuzeyinde icra edilen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasındaki 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.



TSK, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla kesintisiz sürdürecek.