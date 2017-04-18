Terör örgütüne ait roketatar mühimmatları ele geçirildi



ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum Eyaleti Yayledere Gücüne bağlı Karakoçan grubu içerisinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde muhtemel eylemlerde kullanmak üzere ilçeye bağlı Yücekonak köyü Hemonun bölgesi mevkiinde silah ve mühimmat bilgisi sakladığı bilgisine ulaştı.

Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından Hemonun bölgesinde yapılan operasyonda, toprağa gömülü 3 adet antitank roketatar mühimmatı,1 adet anti personel roketatar mühimmatı ve 5 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.