Teoman ve Duman, Atlantis Yapım organizasyonu ile 30 Nisan Pazar günü Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava tiyatrosunda sevenleriyle buluşacak!



Organizasyonu Atlantis Yapım tarafından yapılan, Teoman ve Duman Konserleri'nin, 30 Nisan Pazar günü Adana'da gerçekleşecek ayağında 19: 00'da kapıların açılmasıyla gençler festivale eğlenceli bir giriş yaparken, rock müziğin ünlü ismi Teoman ve Duman'ı gençlerle bir araya getiriyor.



Vodafone FreeZone 1+1 kampanyasının biletleri tükenmiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.



Vodafone FreeZone'lulara festival biletlerinde 1 bilet aldıklarında 1 bilet hediye! Kampanya katılmak için FESTIVAL yazıp 6666'ya göndererek şifrelerinizi alabilirsiniz.



Detaylar :



İl : Adana



İlce : Sarıçam



Mekan : Çukurova Üni.Açıkhava T.



Mekan Adresi : Dr. Mithat Özsan Blv., Adana Çukurova Üni. Kampüsü



Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Teoman-Duman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır