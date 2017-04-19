Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.



Albayrak, mesajında kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Tunceli'nin Pülümür ilçesinden hareket eden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin Tunceli'de görev uçuşu sırasında düştüğünü ve 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin şehit olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."



-Kaymakam Yüzer'e ziyaret



Kapaklı Sanayi Ticaret ve Esnaflar Derneği Başkanı Erol Buz, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'i makamında ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Buz ve beraberindekilerin Kaymakam Yüzer'e nezaket ziyaretinde bulundukları belirtildi.



Açıklamada, Başkan Buz'un dernek çalışmaları hakkında Kaymakam Yüzer'e bilgiler verdiği ifade edildi.



Kaymakam Yüzer de Başkan Buz'a çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür ettiği kaydedildi.