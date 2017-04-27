Tekamül" Sergisi Açıldı

İstanbul Üniversitesi seramik, cam ve çinicilik programı öğretim görevlisi ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Kifayet Emel Özkul'un "Tekamül" adlı çini sergisi sanatseverlerle buluştu.



Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'de açılan sergi "Varoluş" temasıyla gerçekleştirildi.



Emel Özkul, sergiye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalarının özgün olmasına gayret ettiğini söyledi.



Çalışmalarını genelde siyah ve beyaz renklerinde hazırladığını belirten Özkul, eserlerinde mesaj vermek istediğini kaydetti.



Özkul, açıklamasında "İsra Suresi'nde 'Her gecenin bir aydınlığı vardır' diyor. Ben de dengeyi vurgulamak istedim. Peygamber Efendimizin sarığının rengi siyahtır. Siyahı çok seviyorum, siyah asalettir. Lale motiflerini kullanıyorum. Tekamül varoluştur. Her şey aslına geri döner. Bunu anlatmaya çalışıyorum." ifadelerine de yer verdi.



30 esere ev sahipliği yapan sergi, 11 Mayıs'a kadar görülebilecek.