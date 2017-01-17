Gelişen teknolojiyle birlikte insanların yalnızlıklarını konu edinen "Tek Kişilik Şehir" oyunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneleniyor.



Aileler artık tek kişilik mi? Teknoloji yazın üşümemizi, kışın terlememizi mi sağlıyor? Artık hayat bir takım kurslara gitmekten ibaret mi? Ekonominin kötüye doğru gittiğini havanın ve suların temizlenmesinden anlayabilir miyiz? İnsanlar sırf kendi çıkarları için mi intihar ediyorlar? Şehirler şehir dışına mı taşınıyor? Küsmek, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir mi? Kendimizi en yalnız hissetmediğimiz anlar, yalnız kaldığımız anlar mı? Kendinize gülebilirsiniz ama kendinizi gıdıklayabilir misiniz? Kandırılması en kolay canlılar erik ağaçları mı? Oyun tüm bu sorulara cevap ararken süratle yalnızlaşan ve gelişen teknolojinin de marifetleriyle 'tek kişilik şehir'lerde yaşamaya başlayan 'biz'lere bir kez daha durup düşünmek-tartışmak fırsatını sunuyor.



Yazan: Behiç Ak



Yöneten: Serhat Nalbantoğlu



Oynayanlar: Serhat Kılıç, Gerçek Sağlar, Benian Dönmez