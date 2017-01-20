TBMM Genel Kurulundaki Gerginlik

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginlikle ilgili, "Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.



Köse, TBMM Genel Kurulunda dün akşam yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mecliste yaşananları üzüntüyle ve kaygıyla izlediklerini belirtti.



İktidarın yıllardır siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kin ve nefret dilinin, ülkeyi doludizgin geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklediğini ileri süren Köse, "Bu ateşi harlayanlar ne yazık ki siyasi varlık nedenlerini cumhuriyetimize ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içerisindedirler." görüşünü paylaştı.



Köse, şunları kaydetti:



"Biz kadınlar, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaradılışımızdan alırız. Buradan sesleniyoruz; anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller, kadınlık bilincinden nasıl bu kadar uzak düştünüz? Hele hele, kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Ne uğruna? Bizler anlamakta zorlanıyoruz. Unutmayın, sadece kadın vekilleri değil, Meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır."