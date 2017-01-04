TBMM Genel Kurulunda, CHP Grubunun, 2016 yılının son günlerinde başlayan ve devam eden elektrik kesintilerinin araştırılması, HDP Grubunun da kronik hastalıklar takip programının araştırılmasına ilişkin önergelerinin bugün gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.



CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, elektrik kesintilerine gerekçe olarak kış koşulları ve sistem yenileme çalışmalarının gösterilmesini, bahane üretmek olarak nitelendirdi.



Türkiye'den çok daha uzun süre, çok daha ağır kış koşulları yaşayan ülkelerde bu tür kesintilerin yaşanmadığını ifade eden Akın, sistem yenileme çalışmalarının kış aylarında yapılmasının da anlaşılmaz bir durum olduğunu savundu.



-"Türk bayrağı üzerindeki karlar temizlensin"



HDP Grubunun önerisinin görüşmeleri sırasında yerinden söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclise ilk bombanın atıldığı bahçedeki çadırın üzerinde bulunan Türk bayrağının üstünün karla örtülü olduğunu belirtti.



"Meclis çalışanları tüm kaldırımları ve yolları temizlerken, oradaki Türk bayrağı karın altında duruyor." diyen Tanal, Türk bayrağı üzerindeki karların temizlenmesini istedi.



Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de "Meclisin ilgili birimlerinin bunun gereğini yapmış olması gerekir, bu asla kabul edilemez. İlgili birimlere talimatımı aktaracağım. Derhal gereğini yapıp o karı oradan kaldıracağız." diye konuştu.



Bir süre sonra tekrar açıklama yapan Hamzaçebi, "Karlar temizlenmiştir. Türk bayrağı aydınlığa kavuşmuştur Sayın Tanal. Gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Görüşmelerin ardından oylanan CHP ve HDP Grup önerileri kabul edilmedi.