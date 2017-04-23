Tayfun Korkut Yine Kayıp

Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi.

Tayfun Korkut Yine Kayıp

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Freiburg, Nils Petersen'in 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Bayer Leverkusen, Kevin Volland'ın 60. dakikada penaltıdan kaydettiği

golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelenin 88. dakikasında Pascal Stenzel'in golüyle 2-1 öne geçen Freiburg, bu skorla üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Freiburg'da Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut, Bayer Leverkusen'de ise Ömer Toprak, ilk 11'de mücadele etti.

Bu galibiyetle puanını 44 yapan Freiburg, 6. sıraya yükseldi. Üç maçtır kazanamayan Bayer Leverkusen, 36 puanla 12. sırada yer aldı.


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