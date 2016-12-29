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Taşova'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Taşova'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Taşova'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ladik'ten Taşova istikametine giden Abdülkadir Tutuç (55) yönetimindeki 58 BK 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşova girişinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Gülhanım Tutuç (52) yaralandı. Ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülhanım Tutuç, ilk müdahalesinin ardından Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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