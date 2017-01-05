Taşköprü'de Bayanlara Yönelik Yüzme Kursu

Taşköprü Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Taşköprü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bayanlara yönelik yüzme kursu düzenlenecek.



Kastamonulu bayanlara yönelik yüzme kursu başlıyor. Yaklaşık 150 bayanın başvurduğu kurslar, 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Kursun usta öğreticiliğini ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bayan öğretmenler yapacak. - KASTAMONU