Tarla tartışması kanlı bitti: 1 ölü



DENİZLİ - Denizli'nin Baklan ilçesinde tarla meselesi yüzünden bir kişi, tartıştığı şahsı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fransa'da bulunan M.D., kardeşi Salih D.'ye tarlayı sürmesi için kiraya verdi. İddiaya göre, tarlanın sürülmesi için aynı zamanda Cafer Kayhan'a verildi. Durumdan rahatsız olan tarla sahibi M.D.'nin kardeşi Salih D., Cafer Kayhan ile birkaç gün önce tartıştı.

Öğlen saatlerinde Cafer Kayhan, öğlen saatlerinde kamyonetiyle, traktörü olan ve köylülerin tarlaların ücret karşılığında süren Salih D.'nin yanına gitti. O esnada bir köylünün tarlasını süren Salih D., kamyonetle yanına gelen Cafer Kayhan'a tüfekle 3 el ateş etti. Cafer Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde şahısların tartışıp tartışmadığı bilinmezken, kurşunların hedefi olan Kayhan'ın ayağının gaza basması üzerine, kamyonet yaklaşık 100 metre tarlanın içine doğru gitti. Salih D., olaydan sonra Jandarmaya giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kayhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastane morguna kaldırıldı. Salih D.'nin sorgusuna devam edildiği belirtildi.