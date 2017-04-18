Tahminleri Sürekli Tutan Hakan Hatipoğlu Gökhan'ın Gideceğini İddia Etti

Adeta kain gibi Survivor'da gidecek her ismi bilen sunucu Hakan Hatipoğlu, dünkü Survivor Panoroma'da Gökhan gideceğini iddia etti.

DAHA ÖNCE GİDEN BÜTÜN İSİMLERİ BİLMİŞTİ

Hakan Hatipoğlu yaptığı tüm tahminleri tutturdu. Eser West, Erdi, Tarık Mengüç, Sedat, Seda, Yiğit gibi pek çok ismin gideceğini söyleyen Hakan Hatipoğlu bu hafta elenecek ismin Gökhan olacağına inandığını söyledi.

"4 ELEME ADAYINDAN YÜZDE 90 GÖKHAN GİDER"

Survivor'da eleme potasına gönüllülerden Berna ve Gökhan girerken, ünlülerden Pınar ve Sabriye eleme adayı oldu. Kain gibi her şeyi bilen Hakan Hatipoğlu'nun bu haftaki tahmini şöyle dile getirdi: 4 eleme adayından yüzde 90 Gökhan gider.