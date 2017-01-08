Sürmene'deki Orman Yangını Söndürüldü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü.



Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.