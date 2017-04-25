Sunuculuğa Fiyaskoyla Başlayan Murat Yıldırım'ın Programına Ödül

Geçtiğimiz Şubat ayı başında, Kenan Işık'la özdeşleşen "Kim Milyoner Olmak İster"in sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Murat Yıldırım, ilk bölümdeki performansıyla yerden yere vurulmuştu.

"YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI"

Ancak ilerleyen bölümlerde, ünlü oyuncunun performansı oturmaya başlayıp, izleyicilerden beğenisini de toplamaya başladı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ödüllerinde de, izleyicinin bu ilgisi dikkate alındı ve ünlü oyuncunun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster", yılın en iyi yarışma programı seçildi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım da aldığı ödülün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Murat Yıldırım'ın Instagram paylaşımı: