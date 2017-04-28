Liverpool, Efsane Futbolcu Steven Gerard'ı 18 Yaş Altı Takımının Başına Getirdi

Liverpool, Steven Gerrard'ın antrenörlük kariyerine gelecek sezon U18 takımının teknik direktörü olarak devam edeceğini resmen açıkladı.

36 yaşındaki antrenör, kasım ayında emekli olmasının ardından 2017'nin şubat ayında Liverpool altyapısında başladığı antenörlük kariyerine gelecek yazdan itibaren U18 seviyesinde devam edecek.

Gerrard yeni kariyeriyle ilgili şunları söyledi:

''A TAKIMA YÜKSELECEK OYUNCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM''

"Altyapdaki zamanımdan şu ana kadar çok keyif aldım, buradaki ekipten çok şey öğrendim bile. Altyapı Direktörü Alex Inglethorpe'la yaptığımız konuşmanın ardından benim için bir adım ileri atıp kendi takımımı yönetmenin zamanı olduğunu hissettik. Umarım U18'de Neil Critchley gibi iyi işler başarır, oradan U23'e ve A takıma çıkacak oyuncular yetiştirmeyi başarırım."