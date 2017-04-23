Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor sahasında konuk ettiği Sarıyer takımını 1-0'lık skorla mağlup etti.



Stat: Gaziosmanpaşa



Hakemler: Ali Karatutlu xx, Asker Açıkgöz xx, İrfan Genç xx



Tokatspor: Atacan xx, Gökalp xx, Ferhat xx, Samet x, Serdar xx, Hakan xx (Ufuk dk. 84 ?), Turgut xx, Serkan xxx, Erdi xx (Tolgahan dk. 70 xx), Ekrem xx (Eser dk. 56 x), Semih xx



Sarıyer: Gökhan x, Hüsnü x (Can dk. 78 x), Yaser xx, Ensar Enes xx, Emrah xx, Çınar xx (Mert dk. 54 xx), Serkan xx (Mürsel dk. 85 ?), Sabutay Alper xx, Hakan xx, Melih xx, Fatih xx



Gol: Serkan (dk 52) (Tokatspor)



Sarı kartlar: Hakan, Samet (Tokatspor), Hüsnü, Sabutay Alper, Mert, Emrah (Sarıyer) - TOKAT