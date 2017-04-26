Soner Olgun'un Albüm Lansmanında Ünlüler Geçidi
MÜZİSYEN Soner Olgun, yeni albümü "Efsane Türküler"in lansmanında sanatçı dostları tarafından yalnız bırakılmadı.
MÜZİSYEN Soner Olgun, yeni albümü "Efsane Türküler"in lansmanında sanatçı dostları tarafından yalnız bırakılmadı.
Soner Olgun'un geçtiğimiz hafta yayımladığı "Efsane Türküler" albümünün lansmanı, Etiler Sahne'de yapıldı. Metin Uca'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede albümdeki türkülerin tamamını orkestrası eşliğinde seslendiren Olgun'u, Ferhat Göçer, Keremcem, Ömür Gedik, Metin Zakoğlu, Nazan Şoray, Zeynep Gülmez, Kürşat Başar ve Zeynep Talu'nun aralarında olduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı. Geceye katılan dostlarını tek tek sahneye davet eden Soner Olgun, performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.
- İstanbul