Sokak Sokak Dolaşarak, Mutfak Önlüğü Dağıttılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ev ve iş yerleri dolaşan belediye ekipleri, mutfak önlüğü hediye etti.



Şahinbey Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü ekipleri vatandaşla belediye arasında köprü olma görevi kapsamında, çalışmalarını sürdürüyor. Hastanelerdeki hastaları, huzurevindeki yaşlıları mahallelerdeki vatandaşları ziyaret eden halkla ilişkiler ekibi, ziyaretleri sırasında da hediyeler vererek vatandaşla güçlü bir iletişim kuruyorlar. Son olarak sokak sokak dolaşan ekipler, vatandaşlara ve esnafa mutfak önlüğü dağıttı.



Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür



Belediye çalışanlarının ziyaretinden oldukça mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ve esnaflar ise Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, "Hiç ummadığımız zamanda bizleri ziyaret ettiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Daha önceki belediyelerde böyle bir hizmet görmemiştik. Bırakın bizi ziyarete etmelerini, biz gittiğimizde dahi onlara ulaşamıyorduk. Şimdi ise hem belediye çalışanlarına hem de başkana çok rahat ulaşa biliyoruz. Allah hem Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan razı olsun" dedi. - GAZİANTEP