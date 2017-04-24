Söğüt'te Jandarmaya Yangın Eğitimi Verildi

Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı Hizmet ve Muhafız Bölüğünde görevli personele yangın eğitimi verdi.



Söğüt İtfaiye Müdürü Ayhan Çengel ve itfaiye amiri Engin Soylu, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı Hizmet ve Muhafız Bölüğünde düzenlenen eğitim programında, jandarma personeline olası bir yangın durumunda yapılması gerekenleri anlattı.



Eğitimde teorik anlatımın ardından itfaiye aracı ile yangına doğru müdahale tarzı uygulamalı olarak gösterildi.