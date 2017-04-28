Sivasspor İçin Kurban Kestiler

SİVAS Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Giresunspor maçı öncesinde Sivasspor'u ziyaretlerinde takımın başarısı için kurban kestiler, kırmızı beyazlı futbolculara tatlı ikram ettiler, moral verdiler.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından karşılandı. Teknik direktör Samet Aybaba ve futbolculara tatlı ikramında bulunan TSO Başkanı Osman Yıldırım, her zaman takımın yanında yer alacaklarını söyledi. Sivasspor'un şehir için bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Kulüp başkanımıza ve futbolcularımıza destek ziyaretinde bulunmak için geldik. Son haftalarda elde ettiğimiz başarılara nazar değmesin diye kurban kesiyoruz. Sivasspor her zaman Süper Ligi hak eden her türlü alt yapıya sahip olan bir takım. Sivasspor'un Süper Lig'e yeniden çıkması sosyal ve ekonomik açıdan büyük katkı yapacak. Sivasspor'a ler zaman güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz."



Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise oda başkanlarının her zaman kulübe destek olduğunu, Sivasspor olarak bu güvene ve desteğe layık olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.



- Sivas