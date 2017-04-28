Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın, "Hoş Geldin Minik Hemşehrim" projesi kapsamında bebeği yeni doğan bazı aileleri ziyaret etti.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yurdagül Aydın, Hayat Ağacı Derneği iş birliğiyle gelir seviyesi düşük olan ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik "Hoş Geldin Minik Hemşehrim" projesi kapsamında bazı aileleri ziyaret ederek hediyeler verdi.



Hane sakinleriyle sohbet eden Aydın, bebeklerinin ailelere hayırlı olması temennisinde bulundu.



Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın'ın girişimleriyle başlatılan proje kapsamında 2014 yılından bu yana Sivas'ta dünyaya gelen bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiği ve içerisinde yeni doğan bebek seti, zıbın, taşınabilir beşik, ana kucağı, bebek maması ve bebek çantası bulunan hediyeler takdim edildiği belirtildi.



Başkan Aydın'a ziyaretler



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Rıfat Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanlığına seçilen Sebahattin Erbıyık ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurul sonrası yeni oluşan yönetimi tanıştıran Kalkan, belediyenin başarılı çalışmalarından dolayı Aydın'a teşekkür etti.



Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Siyaset halka hizmet etmek için yapılır. Biz buna inanıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz. Bunun en güzel yanıysa vatandaşların olumlu söylemlerini duymaktır. Sizler de yapılan hizmeti görüyorsunuz dile getiriyorsunuz, teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanı Erbıyık'a da ziyaretinden dolayı teşekkür eden Aydın, kurum ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.



Erbıyık da belediyenin desteğini sürekli yanlarında gördüklerini dile getirerek, "Siz bizim kurumumuza her zaman destek verdiniz. Bunu her platformda eski başkanımız Halil Işın da dile getirdi. Yine destek vereceğinize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.