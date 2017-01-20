Sivas Merkezli 4 İlde 'Bylock' Operasyonu: 8 Gözaltı

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 asker gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Aksaray, Ankara ve Gaziantep'te, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 12 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda Binbaşı H.G, astsubaylar H.T, F.K. ve H.D. ile açığa alınan Üsteğmen S.G, astsubaylar U.R.U ve A.Ö. ile Uzman Çavuş M.Y, Sivas'ta gözaltına alındı. Şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 eski askerin yakalanması için çalışmalar sürüyor - SİVAS