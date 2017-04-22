Şırnak'ta Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 1 Asker Şehit Oldu

ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bugün çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşte 1 asker şehit oldu. Şırnak Valiliği, bugünkü operasyonda 1 askerin şehit olduğunu ve son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 37'ye çıktığını açıkladı. Aynı sürede şehit sayısı ise 4'e yükseldi.



Bestler-Dereler Bölgesi'nde 1, Andaç Bölgesi'nde 2 olmak üzere dün 3 asker şehit olurken, bugün öğlen saatlerinde de Bestler-Dereler Bölgesi'nden şehit haberi geldi. Arazi arama-tarama çalışması yapan askerlere teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan 1 asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan asker, şehit oldu.



VALİLİK: 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonlarda şimdiye kadar 37 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "İlimiz Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde 4 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



Bölgede devam eden operasyonlarda daha önce Bestler-Dereler Bölgesi'nde toplam 29, Andaç bölgesinde ise 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.



CİZRE VE ŞIRNAK'TA HAVA VE KARA HAREKETLİLİĞİ



Havaların ısınmasıyla birlikte kış üstlenmesinden çıkan teröristler, silahlı eylem yapacakları bölgelere gitmelerini önlemek amacıyla Şırnak bölgesinde geniş kapsamlı operasyonlar düzenleniyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır'dan eğitimli komandolar zırhlı araçlarla Şırnak'a karayolu ile sevkediliyor. Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen komandolar, yine aynı şekilde halinde zırhlı araçlardan oluşan konvoyla ve frekans önleyici jammer eşliğinde, helikopterlerin sağladığı güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na hareket etti. Burada toplanan eğitimli komandolar, daha sonra Bestler-Dereler, Andaç bölgeleri, Cudi, Küpeli, Düğün ve Siyah Kaya dağları bölgesindeki operasyon bölgelerine sevkediliyor. SINIR HATTINA EĞİTİMLİ KOMANDOLAR KONUŞLANDI



Baharla birlikte Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla da Irak sınır hattı boyunca, teröristlerin geçiş yolu olarak kullandığı bir çok noktaya uzman eğitimli komando birlikleri konuşlandırdı. Son teknolojik cihazların kullanıldığı sınır bölgesinde tespit edilen silahlı terörist gruplar, Atak helikopterleri tarafından ateş altına alınıyor. Kuzey Irak'ın Haftanin ve Kanimasi bölgesinden Türkiye sınırlarına geçişleri önlemek amacıyla F-16 savaş uçakları sık sık uçuşlar yapıyor. - Şırnak