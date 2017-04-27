Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.



Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.