Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ta 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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