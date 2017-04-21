Şırnak Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandıŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki Üst bölgesine teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 askerin naaşı düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü Kopki Üst bölgesine teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 askerin naaşı düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Uludere Andaç Köyü Kopki Üss bölgesine teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı, Şırnak 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, korucular, vatandaşlar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya ile Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşları Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya'nın naaşı Hatay'a, şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın naaşı ise Gaziantep'e gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.