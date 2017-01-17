Sınırdaki Askerlere, Ev Yapımı Yiyeceklerle Moral

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir grup ev hanımı, sınır boyunda nöbet tutan Mehmetçiklere ev yapımı yiyecekler gönderdi.



Ali Başaran, Osman Acar ve Ahmet Sal'ın organize ettiği destek kapsamında, kadınlar tarafından hazırlanan ürünler Van Başkale Komando Taburu'na gönderildi.



Amaçlarının moral desteği olduğunu hatırlatan aile üyeleri; "Bizim amacımız gıda yardımı değil. Devletimizin askerimize en iyi ürünleri sunduğunu biliyoruz. Amacımız bizlerin kendilerine destek olduğumuzu hissetmeleridir. Ev yapımı ürünlerle, onlara moral desteğinde bulunmaya karar verdik. Van'da görev yapan Gemlikli bir kardeşimiz ile bu şekilde irtibata geçtik. Çalışmamızın örnek teşkil etmesini ve bizim güvenliğimiz için canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimize moral desteğinin sürmesini istiyoruz" dediler. - BURSA