Silifke Müzik ve Folklor Festivali Cıoff'a Üye Oldu

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde her yıl düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyi'ne (CIOFF) üye oldu. Uluslararası Dünya Festivaller Birliği Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve Genel Sekreter Muammer Arslan'ı makamında ağırlayan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kentin kültür, sanat, halk dansları ve güzelliklerini bütün ülkelere yansıtma çabası içinde olduklarını söyledi.



"SİLİFKE FESTİVALİMİZ ARTIK DÜNYA FESTİVALLERİ ARASINDA YER ALACAK"



Kentin kültür ve sanatını, halk danslarını ve güzelliklerini bütün ülkelere yansıtma çabası içinde olduklarını belirten Başkan Turgut, "Bu yıl 44'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Müzik ve Folklor Festivalimizi, CIOFF kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğiz. 43 yıldır kutladığımız bu festivallerimiz sayesinde, ilçemizin adını tüm dünyaya duyurmayı başardık. Silifke halkımız geçmişine sahip çıkarak, bu değerlerini korumayı en iyi şekilde başarmış ve sürdürmüştür. İşte bu geleneğimizi ve festivalimizi, bir nevi koruma altına almış oluyoruz. Bu konuda bizlere destek veren CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve CIOFF Genel Sekreteri Muammer Arslan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"BARIŞ VE KÜLTÜRLER ARASI DİYALOGA KATKI SAĞLIYORUZ"



Silifke Belediyesi'nin böyle bir konseye üye olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul, "Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. CIOFF Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyi olarak birçok ülkemizin festivallerini bir çatı altında toplayarak, dünya barışına ve kültürler arası diyaloga da katkı sağlıyoruz" dedi.



CIOFF Türkiye Genel Sekreter Muammer Arslan ise Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin bu konseye dahil edilmesinin ardından kültürler arası zenginliklerle tanışacağını, bu açıdan önemli bir adım olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından CIOFF Türkiye Başkanı Savaş Tuğsavul ve Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut konsey üyelik sözleşmesini imzaladılar.



- Mersin