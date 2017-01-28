Siirtli Çocukların Kayak Keyfi

Yıldırım Belediyesi'nin misafiri olarak Bursa'ya gelen Siirtli çocuklar, yarı yıl tatilinde Uludağ'da kayak yapmanın keyfini yaşadı.



Siirt'in Eruh ilçesinden gelen 42 öğrenci ve 4 öğretmen, Yıldırım Belediyesi'nin özel misafiri oldu. İki gün boyunca Bursa'daki tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı bulan kafile, unutamayacakları bir tatil geçirdi. Yıldırım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği gezinin ilk günü teleferikle Uludağ'a çıkan grup, profesyonel hocalardan kayak öğrendi. İkinci günde Emirsultan, Yeşil, Ulucami ve hanlar bölgesi başta olmak üzere tarihi yerleri gezen öğrenciler Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi makamında ziyaret etti.



Edebali, "Gönül Köprüsü - Dost Eli" projesi çerçevesinde Eruh Belediyesi ile iş birliği başlattıklarını belirterek, "Belediye başkanlığına Kaymakam Murtaza Dayanç'ın tayin edilmesiyle geliştirdiğimiz ilişkiler sürüyor. Siirtli evlatlarımızı burada ağırladık. Siirt'in Eruh ilçesinden gelen çocuklarımızı Yıldırım'daki çocuklarımızdan ayırmadan iki gün boyunca şehrimizin kültürel ve turistik yerlerini gezdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA