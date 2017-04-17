Siirt'te Çocuk Doktoruna Teşekkür Belgesi Verildi

Kurtalan Devlet Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Metin Tan, bir hastaya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.



Siirt'te yüksek ateş sebebiyle hasta olan küçük yaşlardaki oğlunu Kurtalan Devlet Hastanesine götüren Halil Pataz adlı baba, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) arayarak, Kurtalan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Metin Tan'ın başta kendi çocuğu ve polikliniğe başvuru yapan tüm hasta çocuklara göstermiş olduğu sıcak ilgi ve alakadan ötürü teşekkür etti. Siirt İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, BİMER'e yapılan başvuruya duyarsız kalmayarak Uz. Dr. Metin Tan'ı "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirdi.



Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Fikret Can, "Hastanelerimize müracaat eden vatandaşlarımız, BİMER'i genelde sağlık kurumlarımızda görmüş oldukları aksaklıkları bildirmek amacıyla kullanırlar. Bazı hasta ve hasta yakınlarının, memnuniyetlerini dile getirmeleri ve bizim tarafımızdan da çalışan personellerimize geri bildirim yapmamız çalışanlarımızı mutlu etmekte ve çalışma azimlerini artırmakta olduğu gibi diğer çalışan personellerimize de örnek teşkil etmektedir" denildi. - SİİRT