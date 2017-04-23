Oyun, iyi ve kötü çatışmasının yaşandığı küçük bir ülke de geçer...Kral sarayında bir davet verir ve müzisyen kızının bu davette keman çalarak,konuklara mini bir konser vermesini ister.



Oyunun kötü karakteri Zorba,hem prensesin hem de ülke de müzik ile ilgilenen herkesin notalarını çalar.Notaları olmayan prensesin dikkati dağılır ve kemanını çalamaz.Kemanından kötü sesler çıkaran kralın kızının düştüğü durum yüzünden sinirlenen Kral, ülkedeki tüm müzik aletlerini toplatır.Kızı dahil sanat ile uğraşan herkesi zindana kapattırır.Kızının yakın arkadaşı olan soytarı,prensesi zindandan kurtarır ve ülkede yaşanan bu duruma çözüm bulabilmek için yaşlı kahine giderler.Kahin onlara yalnızca müzik tanrısının yani Orf'un yardım edebileceğini soyler .Ama ona ulaşmak çok zordur.Böylece Prenses ve soytarıya sihirli bir madalyon verir.Bu madalyon ile üç engeli aşarak Orf'a ulaşan ikili; Sevgi ve Dostluk un önemini bir kez daha anlatmış olur..Macera dolu bu yolculuk sürpriz bir şekilde son bulur...



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara CerModern



Mekan Adresi : Altınsoy Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Sihirli Madalyon



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır