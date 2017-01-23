Şiddetli Fırtına Söğüt-Eskişehir Karayolu Kısa Süreli Trafiğe Kapattı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına sonucu yola savrulan karlar, Söğüt-Eskişehir karayolunun kısa süreli trafiğe kapalı kalmasına neden oldu.



Söğüt'ten Eskişehir'e giden sürücülerin kullandığı D200 karayolunda, şiddetli fırtına ve sürgün nedeniyle yolu kapatan karlar sebebiyle bir otobüs mahsur kaldı. Mahsur kalan otobüsü kurtarma çalışmaları sürerken, karayolunda kısa süreli trafiğe kapatıldı. Söğüt Belediyesi tarafından Eskişehir'e doğru ola çıkacak sürücüler anons yapılarak uyarıldı. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan otobüsün kurtarılarak yoluna devam etmesinin ardından karayolu trafiğe açıldı. - BİLECİK