Seyhan Belediyesi'nden Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 10. Çukurova Kitap Fuarı'na gitmek isteyen öğrenciler bulundukları okuldan Seyhan Belediyesi'nin araçları ile alınarak fuara götürülüyor. Fuar gezisi sonrası öğrenciler tekrar okullarına bırakılırken uygulamanın fuar bitiş tarihi olan 15 Ocak Pazar gününe kadar ücretsiz olarak süreceği bildirildi.



Adana'da 15 Ocak 2017 Pazar gününe kadar açık kalacak olan TÜYAP 10. Çukurova Kitap Fuarı'na gitmek isteyen öğrencilere Seyhan Belediyesi araç tahsis etti. Seyhan Belediyesi İdari İşler Müdürlüğü, okullardan aldığı öğrencileri 100. Yıl'daki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne götürüp fuar gezisi sonrası okullara geri bırakıyor.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maalesef çocuklarımızın gençlerimizin kitap okuma oranı Avrupa standartlarının çok altında. Çağdaş toplumlar yetiştirmek için öncelikle kitap okumak gerekli. Bizlerde gençlerimize, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için şehrimizde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen kitap fuarının fırsata çevirip gençlerimizi fuara taşıma kararı aldık. Bu şekilde gençlerimize, çocuklarımıza şehrimize gelen yazarlarla bir araya gelme fırsatı sunmak istedik" ifadelerine yer verdi. - ADANA