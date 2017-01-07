Kabare Dev Aynası Tiyatro'sunun yeni oyunu duygusal komedi "Sevgiler Alıyorum Eskici", 7 Ocak'ta KKM Konferans Salonu'nda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.



Bizi çevreleyen sert ve acımasız dünyada ancak sevgiyle ayakta kalabiliriz, bu doğru.



Sevgi aynadır derler., bu da doğru.



Peki bu aynaya sevgimizin ne kadarını yansıtabiliyoruz ?



İnsanın insana güveni tam mı?



Sevgi güvensiz yeşerebilir mi?



Güvenin olmadığı yerde biri sevgisini yansıttığında hemen bir şüphe kaplamıyor mu içimizi?



Vesveseyle şöyle sormuyor muyuz kendi kendimize



Bana sevgisini niye gösteriyor ki karşımdaki ?



Sevgi perdesinin arkasında neler gizliyor ?



Gerçek yüzü ne zaman çıkacak ortaya?



Ne zaman gösterecek dişlerini?



(Kendini bile sevemiyorken insan bir başkasını nasıl sevebilir ki?)



Kabare Dev Aynası Tiyatrosu yeni oyunu "Sevgiler Alıyorum Eskici" de sevgi ve güven kavramını tatlı sert bir uslupla sorguluyor.



"Bugüne kadar hep komedi tarzında oyunlar sergileyen topluluk yeni sezonda bir sürpriz yaparak duygusal bir oyunla çıkıyor seyircilerinin karşısına.



İki kişinin rol aldığı tek perdelik oyunu Ali Erdoğan yazıp yönetti.



Oyundaki iki karakterden eskici rolünü usta oyuncu Ali Erdoğan, şarkıcı rolünü ise topluluğun tecrübeli ismi Cihan Bektaş canlandırıyor. Oyunun müziklerini ise Polat Karayel yaptı.



Bakmayın sahnede iki erkeğin boy gösterdiğine. Şöhretini yitirmek üzere olan şarkıcıyla evine gelen eskicinin anlattığı hikayelerin başrolünde hep "kadınlar" var.



Akıcı bir oyun olan Sevgiler Alıyorum Eskici'de 70 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamayacak, boğazınızınızda düğümlenen duygularınızı aklınızdan geçirirken acı acı tebessüm edeceksiniz.



Oyunun sonu gelipte koltuğunuzdan kalktığınızda "Evet hayatımızda acılar var, ama sevgisiz de yaşanmıyor." diyivereceksiniz.



Size katılıyoruz:



Sevgisiz yaşanmıyor."