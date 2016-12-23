Şehitlere Saygı Maçının Bütün Golleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3yendi.

Vodafone Arena'da oynanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği maçta22 kişilikYerli Yıldızlar Takımı,Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Elyasa Süme(Gaziantepspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Soner Aydoğdu, Mehmet Akyüz(Akhisar Belediyespor), Gökay İravul, (Aytemiz Alanyaspor), Cem Özdemir (Adanaspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor), Selçuk İnan(Galatasaray), Erdal Kılıçaslan(Osmanlıspor), Serdar Özkan (Antalyaspor), Turgut Doğan Şahin(Kasımpaşa) veUmut Bulut'tan (Kayserispor) oluştu.