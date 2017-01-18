Şehit ve Gazi Çocuklarına Özel Ders Verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik ücretsiz özel ders verilecek.



Aile ve Sosyal İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şehit ve gazi çocuklarının sınavlarda başarı sağlaması için ellerinden gelen tüm imkanları kullanacaklarını belirterek, projeyi gerçekleştiren Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından gönüllü olarak görevlendirilen öğretmenlere teşekkür etti.



Şehit ve gazi çocuklarının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten İlbaş, "Şehit ve gazi çocuklarımıza yönelik TEOG, YGS, LYS sınavları için özel ders verilecek. Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim ve Spor Kulübü Derneği ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından gönüllü olarak görevlendirilen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımızın en iyi konuma gelmeleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. Onlar hizmetin en iyisine layık" dedi.



Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim ve Spor Kulübü Derneği Erzurum Şube Başkanı Afife Betül Öztürk ise dernek çalışmaları hakkında bilgi paylaşımda bulunarak, sınavlara hazırlık derslerinin Palandöken Gençlik Merkezinde hafta sonu verileceğini ifade etti.



Şehit yakını Cezminur Yıldırım da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ve Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim ve Spor Kulübü Derneği'ne teşekkür ederek, çocuğunun eğitimde hedefine ulaşması için yoğun gayret içerisinde olacağını ifade etti. - ERZURUM