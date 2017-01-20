Şehir Tiyatroları'ndan Ağrı'lı Miniklere Hediye!

"Karagözün Uykusu, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık" adlı oyunların sahnelendiği turne programına; Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Yunus Akgün, Sanat Danışmanı Cüneyt Pamuk, Sahne Yöneticisi Kubilay Penbeklioğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Tolga Yeter ve Ağrı'lı sanatseverler ve çocuklar katıldılar. Oyun öncesinde Ağrı'lı çocuklara İstanbul'dan getirilen kışlık kıyafetler Ağrı Valisi ve Şehir Tiyatroları ekibi tarafından hediye edildi. Turne, 20 Ocak 2017 Cuma günü sahnelenecek "Bir Gün Ayakkabımın Teki" isimli oyunla sona erecek.

Turne boyunca bizden ilgilerini esirgemeyen Ağrı Valiliğimize ve Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğümüze gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ederiz.